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    Повысить экономическую активность стран ЕАЭС призвал Премьер-Министр РК

    25 Февраля 2022, 12:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов призвал повысить экономическую активность стран ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня, больше, чем когда-либо, нам необходимо усилить работу по повышению экономической активности наших стран в постпандемический период. Лишь согласованные усилия всех сторон являются ключом к повышению благосостояния граждан наших государств», - сказал Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

    Премьер заверил, что Казахстан готов к системной и последовательной работе по реализации основополагающих принципов, закрепленных в праве ЕАЭС.

    «Убежден, что по итогам сегодняшней встречи, традиционно проходящей в атмосфере взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога, принятые нами решения позволят в дальнейшем обеспечивать развитие интеграционного объединения и реализацию достигнутых договоренностей». – заключил глава Кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика ЕАЭС Сотрудничество Алихан Смаилов
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