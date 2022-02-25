Повысить экономическую активность стран ЕАЭС призвал Премьер-Министр РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов призвал повысить экономическую активность стран ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня, больше, чем когда-либо, нам необходимо усилить работу по повышению экономической активности наших стран в постпандемический период. Лишь согласованные усилия всех сторон являются ключом к повышению благосостояния граждан наших государств», - сказал Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Премьер заверил, что Казахстан готов к системной и последовательной работе по реализации основополагающих принципов, закрепленных в праве ЕАЭС.
«Убежден, что по итогам сегодняшней встречи, традиционно проходящей в атмосфере взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога, принятые нами решения позволят в дальнейшем обеспечивать развитие интеграционного объединения и реализацию достигнутых договоренностей». – заключил глава Кабмина.
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