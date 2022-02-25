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Повысить экономическую активность стран ЕАЭС призвал Премьер-Министр РК

25 Февраля 2022 12:21
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Повысить экономическую активность стран ЕАЭС призвал Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов призвал повысить экономическую активность стран ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня, больше, чем когда-либо, нам необходимо усилить работу по повышению экономической активности наших стран в постпандемический период. Лишь согласованные усилия всех сторон являются ключом к повышению благосостояния граждан наших государств», - сказал Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Премьер заверил, что Казахстан готов к системной и последовательной работе по реализации основополагающих принципов, закрепленных в праве ЕАЭС.

«Убежден, что по итогам сегодняшней встречи, традиционно проходящей в атмосфере взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога, принятые нами решения позволят в дальнейшем обеспечивать развитие интеграционного объединения и реализацию достигнутых договоренностей». – заключил глава Кабмина.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика   #ЕАЭС   #Сотрудничество   #Алихан Смаилов  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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