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    Повысить доверие граждан и общества к армии намерены в Минобороны Казахстана

    18 Июня 2022, 09:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В оборонном ведомстве страны под руководством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова состоялось совещание по вопросам совершенствования воспитательной и идеологической работы, обеспечения безопасности воинской службы в свете выполнения требований Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    Министерство обороны Казахстана приступило к разработке программы минимизации безвозвратных потерь, предупреждения суицидов и создания условий для повышения доверия граждан и общества к армии.

    Для этого необходимо обеспечить надлежащие условия воинской службы, активизировать деятельность по предупреждению негативных явлений в армейской среде.

    Генерал-полковник Руслан Жаксылыков считает, что к разработке программы необходимо привлечь и другие войска и воинские формирования, военное научное сообщество, представителей Главной военной полиции и общественность.

    Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что воинская служба всегда сопряжена с риском для жизни. Военнослужащий обращается с оружием, управляет боевой техникой, охраняет военные объекты, участвует в учениях. Но потери, которые происходят в армии в результате упущений и бесконтрольности, недопустимы.

    Участниками совещания было отмечено, что в армию должны приходить молодые люди со здоровыми морально-нравственными установками и хорошими физическими данными. На деле так происходит не всегда.

    Несмотря на это, армия должна воспитать настоящего защитника Родины, дать ему жизненную закалку, научить работать в команде, думать о своем будущем. С первых дней службы военнослужащим должно прививаться понимание дисциплины и порядка. Ежедневное воспитательное воздействие сержантов и офицеров должно стимулировать их к добросовестному выполнению воинского долга.

    Также был поднят вопрос снижения у офицерского и сержантского состава способностей к проведению каждодневной кропотливой воспитательной работы с подчиненными.

    «Это привело к тому, что сегодня мы вырастили отдельных командиров, разучившихся либо не умеющих говорить, убеждать и воздействовать на личный состав собственным примером. При этом, внедряя новые методы работы, мы забыли о хорошо зарекомендовавших себя старых», – отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

    По итогам совещания министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков дал должностным лицам ряд поручений, касающихся обеспечения мер безопасности при обращении с вооружением и военной техникой, профилактики дорожно-транспортных происшествий, совершенствования военной инфраструктуры, а также организации профилактической работы с военнослужащими и членами их семей.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Безопасность Общество Минобороны РК
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