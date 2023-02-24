Повысить цены на газ для крупных коммерческих потребителей и майнеров просит «QazaqGaz»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальны оператор терпит убытки из-за дешевой цены на газ. Об этом заявил заместитель председателя правления по маркетингу АО «НК «QazaqGaz» Арман Касенов на заседании Общественного совета Фонда «Самрук-Қазына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прогнозный убыток национального оператора на 2022-2023 год в период ОЗП, у нас в соответствие с законом о газе и газоснабжении регуляторная политика выстроена с июля по июль следующего года, составляет 184 млрд», - сказал Арман Касенов.

По его словам, на сегодня складывается следующая ситуация: средневзвешенная цена закупа на газ у недропользователей – 13 750 тенге. Расходы на транспортировку, утвержденные КРЕМ – 11 459, себестоимость газа должна быть 25 209 тенге.

«Однако, оптовая средневзвешенная цена реализации сложилась на уровне 15 419. Убыток с каждого проданного кубометра – 10 тенге. Далее к оптовой цене накручивается уже тариф газораспределительных организаций, это КТГ «Аймак», либо это 24 независимые газораспределительные организации, есть бытовые надбавки. Средняя цена реализации в республике 21 912 тенге», - пояснил Арман Касенов.

В связи с этим нацоператор просит повысить цены закупа газа для крупных коммерческих потребителей и цифровых майнеров.

«Чего мы хотим просто добиться, хотя бы опыт достижения нормативного уровня, цена закупа недропользователя – 13 750 тенге. Расходы на транспортировку – 11 459, себестоимость 25 209 тенге. Оптовая цена с учетом 10 % нормы рентабельности национального оператора 27 730 тенге, розничная цена 34 тысячи тенге», - заявил Арман Касенов.

Спикер подчеркнул, что это даст возможность получить дополнительные объемы газа по уже имеющимся недропользователям, по имеющимся месторождениям.

«Если этого не делать, то в скором будущем будет просто одномоментное повышение цен на газ на внутреннем рынке. У нас есть 9 категорий розничных потребителей мы их предложили дополнить двумя новыми. Это крупные коммерческие потребители и лица, совершающие цифровой майнинг. Крупные коммерческие потребители – это те, кто осуществляет экспортно-ориентированные поставки. Цифровой майнинг – это те, кто сейчас паразитирует на дешевом газе», - проинформировал Арман Касенов.

Согласно озвученным данным, коммерческие потребители используют порядка 2,5 млрд кубометров газа. На майнинг уходит порядка 800 млн кубометров газа.



