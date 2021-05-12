Повысился процент исполнения бюджетов в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о расходах бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы государственного бюджета исполнены на 99,1%, республиканского – на 99,6%, местных бюджетов – на 98,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения на всех уровнях бюджетов выше. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 4,8 трлн тенге. Неисполнение составило 20 млрд тенге, из них 7 млрд тенге - экономия. Не освоено - 13 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Наиболее крупные суммы неосвоения, по его словам, сложились в министерствах внутренних дел, обороны, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, образования и науки и по чрезвычайным ситуациям.

«Основные причины неосвоения: длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур; оплата проведена за фактический оказанный объем услуг, выполненные работы; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур; длительное согласование договоров. Расходы местных бюджетов составили 2,1 трлн. тенге. Не исполнено - 28 млрд тенге», - отметил спикер.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,9 трлн тенге.

«На 1 мая им выделено 456 млрд тенге. Из них освоено – 98,9%. Не исполнено – 5 млрд тенге, в том числе экономия – 1 млрд. тенге, не освоено – 4 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в: г. Нур-Султан, г. Алматы, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях», - заключил министр.