Повышенный уровень пыли, диоксида азота и сероводорода в воздухе зафиксировали в Таразе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минэкологии сообщило о повышенном уровне загрязнения воздуха в городе Таразе, жители которого жалуются сегодня на едкий дым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как проинформировали в Минэкологии, мониторинг качества атмосферного воздуха в городе Таразе проводится на пяти постах наблюдения, из них четыре поста ручного отбора проб и одна автоматическая станция.

Качество воздуха определяется по 16 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ 2,5; 3) взвешенные частицы РМ 10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) фтористый водород; 9) формальдегид; 10) озон (приземный); 11) сероводород; 12) бенз(а)пирен; 13) марганец; 14) свинец; 15) кобальт; 16) кадмий.

«11 июля 2022 года повышенный уровень загрязнения был зафиксирован по взвешенным частицам (пыль), диоксиду азота, сероводороду», - сообщили в Минэкологии.

Ранее сообщалось, что жители Тараза обеспокоены дымовой завесой, окутавшей город, как туманом. Люди жалуются на першение в горле и головную боль.

В Таразе, на одном из предприятий флагмана отечественной химии ТОО «Казфосфат» - заводе «Минеральные удобрения» (ЗМУ) - произошел дымовой выброс. Более двух часов со стороны завода по производству минеральных удобрений в сторону города валит черно-красный дым.