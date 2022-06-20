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    Повышенный спрос на сахар наблюдается в Алматы

    20 Июня 2022, 17:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Последние недели в мегаполисе наблюдается ажиотаж вокруг сахара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Раз в несколько месяцев мешок сахара я беру в оптовке. В последние дни заметила, что все массово скупают сахар. И как обычно, мы с мужем поехали на оптовку за продуктами. Обошли несколько прилавков и с трудом нашли сахар. 25 кг сахара купили за 20 тыс. тенге»,- рассказала жительница Алматы Зина Мусаева.

    Ещё одна жительница Алматы Нургуль Канатова поделилась, что в «магазинах у дома» она вовсе не нашла сахар.

    «Я обошла около четырех «магазинов у дома». Весового сахара нигде не было. Продавцы сказали, что сейчас по городу дефицит сахара и то, что в их магазины завоза пока не было. В итоге пачку сахара-рафинада я купила за 675 тенге», - сказала алматинка.

    В свою очередь, в акимате сообщили, что повышенный спрос на сахар наблюдается в связи с сезоном консервирования плодово-ягодной продукции.

    Для обеспечения спроса на сахар управление предпринимательства и инвестиций города Алматы увеличило объемы поставок сахара.

    «Ранее сахара поступало около 250 тонн в день. Оптовая цена на сахар-песок, отпускаемая для крупных торговых сетей, составляет 420-430 тенге за кг, реализуется по 445 тенге. На сегодняшний день в Алматы поступает 300-500 тонн сахара ежедневно. Продукция Меркенского, Таразского и Коксуского сахарных заводов направляется в крупные торговые сети, рынки и магазины В, С класса. В зависимости от логистики в месяц на склады поступает около 5 тыс. тонн сахара при потребности населения города в объеме 3,3 тыс. тонн»,- ответили в управлении инвестиций и предпринимательства Алматы на запрос МИА «Казинформ».

    К слову, в сентябре этого года ожидается запуск Аксуского сахарного завода, который планирует поставить в Алматы около 10 тыс. тонн сахара. На сегодня запасы сахара на складах торговых объектов и производственных предприятий города составляют около 10 тыс. тонн.

    Автор:

    Гульзат Сахова

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