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    Повышенный спрос на электроэнергию зафиксирован в Кыргызстане

    20 Июля 2022, 15:13

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В связи с аномальной жаркой и сухой погодой кыргызстанцы стали больше потреблять электрическую энергию в летнее время, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный энергохолдинг Кыргызстана.

    По данным компании, по состоянию на 19 июля объем суточного потребления составил 34 млн кВт-ч электроэнергии, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 29 млн кВт-ч, а в 2020 году - 28 млн кВт-ч.

    Вместе с ростом потребления электроэнергии увеличился также расход воды в Токтогульском водохранилище и практически сравнялся с притоком. При текущем уровне воды в 12,7 млрд кубометров, приток составляет 538 м³, а расход - 458 м³.

    Власти призывают потребителей бережно относиться к использованию электрической энергии для обеспечения надежной работы всей энергосистемы.

    Ранее сообщалось, что территорию страны охватила аномальная жара.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Энергетика Кыргызстан Мировые новости
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