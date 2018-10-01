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Повышение зарплаты станет хорошей мотивацией для педагогов – директор школы из СКО

6 Октября 2018 15:35 113
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Повышение зарплаты станет хорошей мотивацией для педагогов – директор школы из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Директор средней школы №10 города Петропавловска  Татьяна Анцибор уверена, что социально ориентированное Послание Президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»  имеет огромное значение для каждого жителя страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Педагог особое внимание обращает на грядущие изменения в образовательной сфере.

«Наша земля  славится трудолюбивыми, умными, профессиональными  учителями. В Послании сфере образования Президент уделил особое внимание. Учительство делает самое главное – воспитывает  молодое поколение. Хорошей мотивацией для педагогов станет повышение заработной платы», - отметила Т.Анцибор.

Она отметила важность изменений в дошкольном образовании. По ее словам, воспитание человека начинается с детства. В пять  лет  начинается формирование личности, младшее звено -  это главный фундамент жизни человека. 

«Нам доверяют будущее страны, в наших руках - Независимость Казахстана. Я испытываю огромную гордость после прослушивания Послания. За ним предстоит большая, серьезная работа», -  подчеркнула Т. Анцибор.

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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