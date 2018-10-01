Повышение зарплаты станет хорошей мотивацией для педагогов – директор школы из СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Директор средней школы №10 города Петропавловска Татьяна Анцибор уверена, что социально ориентированное Послание Президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» имеет огромное значение для каждого жителя страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Педагог особое внимание обращает на грядущие изменения в образовательной сфере.
«Наша земля славится трудолюбивыми, умными, профессиональными учителями. В Послании сфере образования Президент уделил особое внимание. Учительство делает самое главное – воспитывает молодое поколение. Хорошей мотивацией для педагогов станет повышение заработной платы», - отметила Т.Анцибор.
Она отметила важность изменений в дошкольном образовании. По ее словам, воспитание человека начинается с детства. В пять лет начинается формирование личности, младшее звено - это главный фундамент жизни человека.
«Нам доверяют будущее страны, в наших руках - Независимость Казахстана. Я испытываю огромную гордость после прослушивания Послания. За ним предстоит большая, серьезная работа», - подчеркнула Т. Анцибор.
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