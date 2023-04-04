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    Повышение уровня воды до опасного ожидается на реке Жабай в Акмолинской области

    4 Апреля 2023, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5-6 апреля в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха, а также с продолжением интенсивного снеготаяния ожидаются повышения уровня воды в бассейне реки Есиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    В Акмолинской области

    Возможно превышение опасного уровня на реке Жабай в городе Атбасаре (на 4 апреля 16 часов – 535 см, опасный уровень – 650 см). Ожидается дальнейшее повышение уровня воды до опасного.
    При превышении опасных отметок возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Казгидромет Паводок
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