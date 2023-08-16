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    Повышение температуры воздуха ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

    16 Августа 2023, 15:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16-18 августа на большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температурного фона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилится ветер. Лишь в северных, центральных, южных регионах страны ожидается погода без осадков. На большей части республики температурный фон продолжает постепенно повышаться.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казгидромет Погода
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