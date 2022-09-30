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    Повышение температуры и ясную погоду прогнозируют синоптики в РК в ближайшие три дня

    30 Сентября 2022, 14:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 1 – 3 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога Северного антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков. Лишь западные, южные и юго-восточные регионы страны будут под влиянием фронтальной деятельности, с которой пройдут дожди, в горных и предгорных районах юго-востока ожидаются осадки (дождь, снег). В ночные часы на юге и юго-востоке республики ожидаются заморозки на поверхности почвы 1-3 градуса. На западе и юге страны ожидается усиление ветра.

    В целом по Казахстану ожидается повышение температуры воздуха: днем на западе страны основной фон 17-28 тепла, на северо-западе повышение от 5-18 до 8-23 тепла, небольшое повышение на севере от 0-8 до 2-11 тепла, в центре ­основной фон 3-15 тепла, на востоке небольшое повышение от 0-8 тепла до 2-10 тепла, на юге основной фон 10-22 тепла, на юго-востоке от 7-13, в горных районах от 2 тепла до 12-18, в горных районах до 9 градусов тепла.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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