Повышение тарифов на товарный газ прокомментировали в Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК Даурен Абилхаиров прокомментировал утверждение предельных оптовых цен на товарный газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время утверждены предельные оптовые цены на товарный газ для внутреннего рынка ниже себестоимости поставляемого газа. С 1 января 2019 года Министерством были снижены предельные оптовые цены на товарный газ в пределах от 3 до 17,5% в зависимости от региона и не повышались до текущего времени.

«Утвержденные предельные оптовые цены являются убыточными для национального оператора в сфере газа и газоснабжения в лице АО «КазТрансГаз». За 2015-2020 годы сумма убытков национального оператора от субсидирования внутреннего рынка составила 425 млрд тенге, в том числе только за последние два года сумма убытков составила 225,6 млрд тенге. Таким образом, текущие цены на товарный газ субсидируется национальным оператором. Данная вынужденная мера поддержки является сдерживающим фактором для устойчивого развития газовой отрасли. Стоит отметить, что основные магистрали, по которым осуществляются внутренние газоснабжения республики, были построены в советское время, отработали свой назначенный ресурс и имеет большой степень изношенности», - рассказал Даурен Абилхаиров.

По информации национального оператора, как отметил заместитель директора департамента газа и нефтегазохимии Минэнерго, всего за последние пять лет было выявлено 67 тысяч дефектов на газотранспортной системе в Казахстане, из которых на сегодняшний день устранены только 9 тысяч.

«Данная ситуация сложилась вследствие сдерживания роста тарифов, необходимых на восстановление и развитие газотранспортной системы страны. Это в итоге приведет к нарастанию количества закритичных дефектов и сохранению высокого риска аварийности газотранспортной инфраструктуры. Таким образом, сдерживание или снижение тарифов на газ может привести в дальнейшем к непоправимому ущербу для страны», - отметил Д. Абилхаиров.