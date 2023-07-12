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    Повышение тарифов на комуслуги будет поэтапным и комфортным для населения – Алибек Куантыров

    12 Июля 2023, 12:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Повышение тарифов на комуслуги будет поэтапным и комфортным для населения. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на брифинге после заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Повышение будет поэтапным и таким комфортным для населения, потому что мы должны социально-экономическую ситуацию в каждом регионе учитывать и понимаем, что это затронет кошельки обычных казахстанцев», - сказал Алибек Кунатыров, отвечая на вопросы журналистов.

    Министр также сообщил, что большинство тарифов утверждены с первого июля текущего года.

    Ранее он заявил, что в изменение тарифов на коммунальные услуги является умеренным и в среднем составило от 10 до 30% с учетом обеспечения баланса интересов потребителей и предприятий.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК ЖКХ Экономика Миннацэкономики
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