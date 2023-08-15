Повышение тарифов на комуслуги: более 315 тысяч алматинцев получат компенсацию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы утверждены правила оказания социальной помощи и установлен размер компенсации для социально-уязвимых слоев населения (СУСН) в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правила разработаны по поручению акима Алматы в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». В настоящее время в городе проживает 315 430 граждан, относящихся к категориям СУСН, в том числе: 237 740 пенсионеров по возрасту, 35 562 многодетные матери и многодетные семьи, 28 433 лица с инвалидностью первой и второй групп, 8591 семья, воспитывающая детей с инвалидностью, 534 семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, охране правопорядка, 54 ветерана ВОВ, 2987 ветеранов боевых действий на территории других государств, а также 1538 человек, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ.

Компенсация в связи с повышением коммунальных тарифов будет выплачиваться по заявлению СУСН с 1 июля по 31 декабря 2023 года, ежемесячно в размере 0,5 МРП (1725 тенге). Эта сумма будет покрывать повышение тарифов по 12 услугам, включая водоснабжение, водоотведение, газ, отопление.

«Для оформления компенсации лицам, относящимся к категории СУСН, необходимо обратиться с заявлением в районные отделы занятости и социальных программ либо в Дом социальных услуг. Лица с инвалидностью могут подать заявление через портал электронного правительства e-Gov. После рассмотрения заявлений и принятия по ним положительных решений выплаты будут осуществляться на счета заявителей в банках второго уровня», - отметили в пресс-службе акимата города.

Ранее сообщалось, что в Алматы будут компенсировать оплату комуслуг социально уязвимым слоям населения.