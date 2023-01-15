Повышение тарифа на мусор утвердили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске тариф на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов повысится в два раза. Последний раз его увеличивали в 2018-м году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сайте открытых нормативно-правовых актов появился проект постановления об утверждении размера тарифа на мусор. Теперь для жителей благоустроенных домов он составит 480 тенге в месяц с одного человека, неблагоустроенных – 510 тенге. Для юридических лиц – 2 782 тенге за кубический метр.

Сейчас тариф на вывоз мусора для благоустроенного сектора составляет 220 тенге с человека, для неблагоустроенного – 234 тенге, для юридических лиц – 2 530 тенге за кубический метр.

В Петропавловске услуги по сбору и транспортировке отходов оказывают четыре организации: ТОО «Коммунхоз Петропавловск», ТОО «Мюль Сервис», ТОО «Коммун Север» и ТОО «Чистый Петропавловск».

Ранее проект повышения тарифа на мусор уже выносили на обсуждение. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства поясняли, что действующие тарифы не обеспечивают финансовые потребности предприятий, что негативно влияет на качество оказываемых услуг и экологическую обстановку города. Буквально на прошлой неделе, когда в регионе трещали морозы, у одной из компаний вышли из строя две единицы техники. В результате некоторые районы города утопали в мусоре. Службам, занимающимся его вывозом, пришлось работать в усиленном режиме.

В горакимате напомнили не только о низком тарифе, но и о задолженности петропавловцев в 25 млн тенге.

«На протяжении нескольких лет предприятие не в силах обновить материально-техническую базу, произошло повышение цены на горюче-смазочные материалы. Вследствие этого образуются частые поломки специализированной техники», - добавили в пресс-службе отдела ЖКХ.



