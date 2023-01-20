Повышение тарифа на комуслуги из-за износа сетей не исключают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года тарифы на коммунальные услуги не изменились. Однако в департаменте по регулированию естественных монополий не исключают их повышения из-за роста инфляции и износа сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель департамента Дамир Токтамысов прокомментировал принцип новой тарифной политики «Тариф в обмен на инвестиции».

Он отметил, что уровень износа коммунальных сетей по итогам прошлого года по Петропавловску в среднем составил 65,4%. Из них износ сетей теплоснабжения - 72,2%, износ оборудования ТЭЦ-2 - 53,5%, водоснабжения - 58%, водоотведения - 61,7%, электролиний - 81,7%.

«Ведется работа по реализации поручения Главы государства по улучшению инвестиционной привлекательности сектора коммунальных услуг. Программа предполагает снижение уровня износа инженерных инфраструктур за счет новых механизмов финансирования. Уполномоченным органом разрабатываются методы реализации поручения путем достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий. Один из вариантов - разделить объем инвестиции путем распределения нагрузки на конечные тарифы до 2030-го года и в итоге снизить уровень износа на 15%», - прокомментировал Д.Токтамысов.

Он добавил, что уровень тарифа будет зависеть от подаваемой монополистами заявки. В структуру тарифа и тарифной сметы включаются не только инвестиции, направленные на снижение износа сетей, но и затраты на повышение заработной платы работников, расходы на содержание и обслуживание бесхозяйных и коммунальных сетей в случае передачи на баланс субъектам.

«Все мероприятия будут реализованы поэтапно, принимая во внимание все факторы и особенности регионов. Только после проведения всех процедур уполномоченным органом будут утверждаться тарифы и тарифные сметы совместно с государственными органами. Отмечу, что для поддержания малообеспеченных слоев населения государством выплачивается адресная социальная и жилищная помощь», - сказал Д.Токтамысов.

За прошлый год адресную помощь получили 8,5 тысяч жителей области, жилищную – 378 человек.

И.о. управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павел Шилов отметил, что на 2023-й год АО «Севказэнерго» запланировали 7,2 млрд тенге на ремонтные работы. ТОО «Кызылжар су» тоже проводит ремонт за счет собственных средств.

«Проводимые замены на изношенных участках позволяют только поддерживать в удовлетворительном состоянии сети, но не снизить их износ. Проводились анализы. И по «Севказэнерго», и по «Кызылжар су» требуются значительные средства для достижения результата по снижению износа хотя бы на 15%. И то это возможно только в течение пяти лет. Управление энергетики поддерживает рассмотрение вопроса по снижению износа сетей за счет увеличения тарифа», - сказал П.Шилов.



