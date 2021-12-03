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    Повышение стипендии студентов и увеличение грантов прокомментировал глава Минобразования РК

    3 Декабря 2021, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал повышение стипендии студентов, также увеличение количества образовательных грантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если мы говорим о госзаказе, в Конституции закреплено право через конкурс получать высшее образование. Только за последние три года практически количество грантов для получения высшего образования можно сказать удвоилось. В настоящее время составляет уже 56 тысяч грантов. Сейчас есть утвержденная программа партии «Nur Otan» и планируется, что к 2025 году количество грантов еще увеличится и составит почти 75 тысяч, это тоже очень большая поддержка со стороны государства», - сказал министр во время заседания Комиссии по правам человека при Президенте РК министр образования и науки.

    «Что касается стипендии, за последние три года стипендии студентов увеличились в два раза», - добавил министр.

    Ранее глава ведомства назвал среднюю заработную плату учителей.

    Напомним, в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное деятельности Министерства образования и науки по обеспечению конституционных прав граждан и иных лиц на получение образования и высокого качества образовательных услуг.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Вузы МОН
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