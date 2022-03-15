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Повышение ставок акцизов на топливо позволит привлечь средства для решения экономических задач - Миннацэкономики РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Марта 2022, 10:21
Повышение ставок акцизов на топливо позволит привлечь средства для решения экономических задач - Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве Национальной экономики РК дали разъяснения к проекту Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2018 года № 173 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Во исполнение поручения Главы государства К. Токаева, озвученного на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан от 11 января 2022 года, Министерством национальной экономики Республики Казахстан разработан проект постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2018 года № 173» (далее – Проект).

Проект предусматривает:

- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива производителями с 24 435 тенге до 38 134 тенге за 1 тонну;

- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию дизельного топлива производителями с 9 300 тенге до 35 726 тенге за 1 тонну;

- исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо;

- установление равной ставки на импорт дизельного топлива;

- уточнение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на дизельное топливо.

«Повышение ставок акцизов позволит привлечь дополнительные средства для обеспечения реализации социально-экономических задач государства.

При этом, цены на ГСМ расти не будут, так как в соответствии с приказом и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 6 января 2022 года № 2 «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен» установлены предельные цены на розничную реализацию ГСМ», - сообщили в ведомстве.

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