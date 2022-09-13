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    Повышение ставки ФРС США ожидается до конца года – Нацбанк РК

    13 Сентября 2022, 11:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне ужесточения денежно-кредитных условий в мире акции развитых стран, в частности, индекса MSCI World с начала текущего года снизились на 19% (с 3232 до 2627 пунктов). Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доходности 10-летних государственных ценных бумаг США выросли на 168 базисных пунктов (с 1,51% до 3,19%). В июле ФРС США в очередной раз повысила ставку на 75 б.п., до 2,25–2,50%, просигнализировав дальнейшее ужесточение, а также подтвердила планы по сокращению баланса. До конца года ожидается повышение ставки еще на 150 б.п., до 3,75%. ЕЦБ впервые за 11 лет повысил ставку на 50 б.п. в июле, в сентябре – еще на 75 б.п», - сказал Акылжан Баймагамбетов.

    Спикер добавил, что ФРС сохраняет «ястребиную» риторику, заявляя о сохранении процентных ставок на высоком уровне, пока не будет уверенности, что инфляция находится под контролем, и предостерегает от преждевременного смягчения политики, несмотря на ожидания рынка по скорому изменению курса ФРС.

    «Продолжается бегство в защитные активы на фоне геополитической ситуации и риторики ФРС о готовности действовать более агрессивно для снижения инфляции. Индекс доллара США c начала текущего года вырос на 13,6%. Реализация геополитических рисков и ужесточение монетарной политики центробанками развитых стран продолжают оказывать давление на мировые фондовые индексы», - добавил Акылжан Баймагамбетов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Экономика США
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