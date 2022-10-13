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    Повышение статуса СВМДА выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень - Президент

    13 Октября 2022, 11:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана на саммите СВМДА, обращаясь к главам государств, заявил, что страны переходят на новый этап институционального развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали этот вопрос и согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время VI саммита в Астане.

    «Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень», - заявил Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что все принимаемые шаги будут способствовать активизации сотрудничества и развития на азиатском континенте, а также позволят укрепить потенциал в противодействии вызовам и угрозам в стремительно меняющемся мире.

    Сегодня в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите принимают участие главы государств 11 стран.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Политика СВМДА Токаев Касым-Жомарт
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