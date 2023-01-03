Повышение самостоятельности министерств и акиматов, рост экономики и снижение инфляции - Алихан Смаилов провел совещание

3 Января 2023, 14:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 3 января, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам преобразования канцелярии Премьер-Министра в аппарат Правительства, реорганизации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а также разработки отраслевых концепций и планов развития. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Алихан Смаилов отметил, что преобразование канцелярии Премьер-Министра в аппарат Правительства является важным элементом институциональных реформ, инициированных Главой государства.

По его словам, усилится общая координация работы центральных и местных исполнительных органов, структурных преобразований.

«Для этого будут оптимизированы структура аппарата и его функционал. Усилится экспертно-аналитическая работа, организационно-правовое обеспечение деятельности Правительства и Премьер-Министра. Аппаратом совместно с Администрацией Президента будет продолжена работа по дебюрократизации и устранению чрезмерной зарегламентированности процедур принятия решений», — сказал Алихан Смаилов.

И.о. руководителя аппарата Правительства Галымжан Койшыбаев сообщил, что работа ведомства основывается на принципах дебюрократизации, «слышащего государства» и децентрализации, а также перераспределении полномочий между уровнями госуправления.

Премьер-Министр напомнил, что на согласование в Администрацию Президента внесен законопроект о децентрализации полномочий между уровнями государственного управления.

Свыше 500 функций Правительства передается министерствам и акиматам. «Этим законопроектом мы усиливаем самостоятельность министров и их заместителей. Теперь все текущие отраслевые вопросы будут приниматься приказами министров», - отметил он.

Переходя ко второму вопросу повестки, Премьер-Министр напомнил, что указом Президента Министерство экологии, геологии и природных ресурсов реорганизовано в Министерство экологии и природных ресурсов. Функции и полномочия в сфере геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы при этом переданы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

«Одной из главных задач Министерства индустрии является привлечение инвестиций в разработку недр. Нужно завершить запуск в промышленную эксплуатацию единого банка данных геологической информации», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что будет усилен мониторинг за состоянием недр и госконтроль за добычей полезных ископаемых, ускорится процесс принятия необходимых отраслевых решений и оцифровки бизнес-процессов.

Кроме того, по словам Премьер-Министра, в этом месяце на запланированных коллегиях министерств будут рассмотрены все отраслевые концепции и планы развития.

Подводя итоги совещания, Премьер-Министр отметил, что перед Правительством стоят важные и амбициозные задачи: обеспечение роста экономики на 4% в реальном выражении, снижение инфляции в 2 раза до 9,5% и привлечение прямых иностранных инвестиций в объеме $24,4 млрд в 2023 году.

«Нашей основной целью является обеспечение роста социально-экономического развития страны, дальнейшее повышение качества жизни и благосостояния населения. От каждого из вас требуется высокая эффективность и полная отдача в принятии решений», — заключил Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz