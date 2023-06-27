Повышение пенсий коснется более 2 млн человек – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Поэтапное повышение пенсий, предусмотренное в новом Социальном кодексе, коснется более двух миллионов человек. Об этом сообщил Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он подчеркнул, что в Социальном предусмотрен ряд новых положений. Все они направлены на повышение качества жизни населения. Одной из значимых новелл Кодекса является поэтапное повышение пенсий.

«С 1 января этого года до 2027 года размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. Это коснется более двух миллионов пенсионеров. В целом, принимаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию, солидарная + базовая, в среднем на 27%. Теперь граждане имеют право передавать 50% своих пенсионных активов в доверительное управление. Вторая половина накоплений остается в ЕНПФ для обеспечения будущей пенсии», - сказал Алихан Смаилов во время заседания Правительства.

Также, как отметил Премьер, с 1 июля увеличиваются государственные социальные пособия еще на 14,5%. В целом, общее повышение составит 23%. Инвалидность будет устанавливаться проактивно без обязательного посещения медицинских учреждений и получения подтверждений. Заключение дадут независимые эксперты из числа опытных врачей. Для поддержки семей с детьми дифференцирован размер пособия, выплачиваемого награжденным специальными наградами матерям: Алтын алқа, Материнская слава и «Мать-героиня». Это порядка 90 тысяч женщин по стране.

«Согласно новому Кодексу, создаются Центры трудовой мобильности. В регионах будет единая база рабочих мест. Это придаст людям мобильность в поиске работы», - добавил глава Кабмина.

В связи с вступлением Кодекса в силу с 1 июля он дал ряд поручений. Так, Министерству труда необходимо обеспечить своевременное и в полном объеме назначение и повышение пособий в соответствии с Социальным кодексом. Люди должны вовремя получить новые выплаты.

Для детализации мер социальной поддержки поручено принять ряд нормативных правовых актов. На данный момент из 26 постановлений Правительства принято 10. Министерству труда необходимо в кратчайшие сроки завершить эту работу и внести все требуемые проекты постановлений на утверждение Правительства.

Министерству труда совместно с акиматами и Министерством информации нужно провести широкую информационно-разъяснительную работу о положениях нового Социального кодекса.