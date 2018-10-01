Повышение минимальной зарплаты окажет мультипликативный эффект - алматинские партийцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Нур Отан» Станислав Конкуров считает, что Послание Главы государства показывает социальную ориентированность проводимой политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новое Послание Главы государства еще раз показало социальную ориентированность проводимой политики. К примеру, минимальная заработная плата будет повышена в 1,5 раза. Это коснется более одного миллиона трехсот тысяч казахстанцев. В первую очередь, это педагоги, врачи, в целом средний класс. Я думаю, что это внесет большой вклад в экономику, принесет мультипликативный эффект, потому, что средний класс покупает казахстанские товары, потребляет казахстанские товары и это направлено на то, чтобы поднималась наша экономика, деньги вращались внутри государства», - сказал Станислав Конкуров.



Также он отметил, что Главой государства был озвучен ряд направлений, которые нужно усилить.



«Важно, что большое внимание уделяется педагогам, потому что они готовят наших граждан и соответственно будет дан определенный статус отдельный, который учителя, в том числе педагоги Алматы, долго ждали. Очень много граждан обращаются по тем вопросам, которые были озвучен в Послании», - прокомментировал он.



Напомним, сегодня Нурсултан Назарбаев обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана, поручил поднять уровень минимальной заработной платы.