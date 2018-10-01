Повышение минимальной зарплаты окажет мультипликативный эффект - алматинские партийцы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Нур Отан» Станислав Конкуров считает, что Послание Главы государства показывает социальную ориентированность проводимой политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Новое Послание Главы государства еще раз показало социальную ориентированность проводимой политики. К примеру, минимальная заработная плата будет повышена в 1,5 раза. Это коснется более одного миллиона трехсот тысяч казахстанцев. В первую очередь, это педагоги, врачи, в целом средний класс. Я думаю, что это внесет большой вклад в экономику, принесет мультипликативный эффект, потому, что средний класс покупает казахстанские товары, потребляет казахстанские товары и это направлено на то, чтобы поднималась наша экономика, деньги вращались внутри государства», - сказал Станислав Конкуров.
Также он отметил, что Главой государства был озвучен ряд направлений, которые нужно усилить.
«Важно, что большое внимание уделяется педагогам, потому что они готовят наших граждан и соответственно будет дан определенный статус отдельный, который учителя, в том числе педагоги Алматы, долго ждали. Очень много граждан обращаются по тем вопросам, которые были озвучен в Послании», - прокомментировал он.
Напомним, сегодня Нурсултан Назарбаев обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана, поручил поднять уровень минимальной заработной платы.
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