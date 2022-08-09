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    • Повышение квалификации педагогов будут контролировать в РК

    9 Августа 2022 10:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие новшества внедрены в Казахстане для повышения уровня квалификации педагогов, сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе заседания Кабмина Премьер-Министр РК Алихан Смаилов спросил у министра просвещения о предпринимаемых мерах по повышению уровня квалификации педагогов, и в целом, образования в республике.

    «Для повышения качества образования и уровня подготовки педагогов внесены соответствующие изменения в законодательство. Поручение Президента выполняются. Педагоги будут проходить тестирование по своим специальностям, мы полностью изменили программы по предметам», - сказал Асхат Аймгамбетов, отвечая на вопрос Премьер-Министра РК.

    Министр добавил, что уровень профессиональной квалификации педагогов будут контролировать.

    «Мы будем не только проводить курсы, но и будем контролировать уровень знания наших педагогов. Педагоги будут сдавать экзамен по итогам курсов и получать соответствующие сертификаты», - отметил Асхат Аймагамбетов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Правительство РК #Образование #Минпросвещения РК
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