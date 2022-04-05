Повышение доходов населения: сколько направят на реализацию мероприятий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На реализацию поручений Президента РК дополнительно будет направлено 1,8 трлн тенге в рамках уточнения республиканского бюджета на 2022 год. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Правительстве представлен проект Закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год. По информации Ерулана Жамаубаева, на реализацию поручений Президента дополнительно будет направлено 1,8 трлн тенге.

«Хотел остановиться на приоритетных направлениях данного блока: реализация мероприятий по повышению доходов населения с общими расходами 197 млрд тенге. В рамках данных средств будет обеспечена поддержка молодежи, представление микрокредитов для открытия собственного бизнеса, субсидирование части платы за арендованное жилье и другие важные мероприятия, направленные на повышение реальных доходов населения», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По данным министра, на мероприятия в рамках плана обеспечения продовольственной безопасности будет направлено 238 млрд тенге.

«Дополнительные средства будут направлены на субсидирование агропромышленного комплекса, увеличение объема льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ и решение других вопросов в сельском хозяйстве», - рассказал заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов.

Напомним, заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев представил проект Закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год.