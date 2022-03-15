Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Повышение доходов граждан и недопущение роста цен: какие меры принимает Правительство РК

    15 Марта 2022, 11:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на вопрос, какие меры принимает Правительство в целях повышения доходов граждан и стабилизации ситуации на фоне увеличения цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня Правительством принимаются программы - Программа повышения доходов населения, в рамках которой принимаются конкретные меры. Это фактически 80 планов-мероприятий, в рамках которых полностью расписаны все меры, направленные на повышение доходов. Во-первых, это по наемным работникам, то есть трудовые доходы. Второе, в отношении роста доходов занимающихся предпринимательской деятельностью. Третье, в отношении высокопроизводительности труда. Четвертое, в отношении навыков - подготовка, переподготовка кадров. Есть несколько разделов, которые направлены на конкретные действия», - сказал Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Заместитель Премьер-Министра напомнил, что Правительством принята конкретная программа до 2024 года по сдерживанию инфляции.

    «Отдельная конкретная мера принимается для того, чтобы не допустить повышения цен на социально значимые товары, таких сегодня 19 видов. По всем проблемным вопросам, которые имеются, сегодня на заседании Правительства услышали, в том числе, проблема по сахару. Есть конкретные меры, которые сегодня принимаются», - отметил Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Занятость Цены и тарифы Ералы Тугжанов Финансы Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
    Спрос на горнолыжные курорты растет в Казахстане
    Чем недовольны потребители – анализ жалоб представил Серик Жумангарин
    301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам