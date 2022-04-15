Повышение добычи нефти в США прогнозируют профильные эксперты

ХЬЮСТОН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть выросли в четверг в преддверии выходных и на фоне появление новостей о том, что Европейский союз может ввести поэтапный запрет на импорт российской нефти, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В четверг Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,92 доллара или на 2,68%, достигнув отметки в 111,70 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI закрылись с повышением на 2,70 доллара или на 2,59%, расположившись на уровне 106,95 доллара за баррель.

Это первый недельный прирост обоих контрактов с начала апреля. В течение нескольких недель цены были самыми волатильными с июня 2020 года.

«Поэтапный запрет вынудит европейских покупателей искать альтернативные источники, часть которых в ближайшей перспективе покрывается за счет высвобождения стратегических запасов нефти, но в будущем потребуется больше поставок из-под земли», - сказал Эндрю Липоу из Lipow Oil Associates в Хьюстоне.

Международное энергетическое агентство предупредило, что примерно 3 млн баррелей российской нефти в день могут быть закрыты с мая из-за санкций или из-за того, что покупатели добровольно избегают российских грузов.

Как сообщает агентство, крупнейшие мировые торговые дома планируют в следующем месяце сократить закупки нефти и топлива у российских нефтяных компаний, контролируемых государством.

По словам аналитика Price Futures Group Фила Флинна, торговля будет носить неустойчивый характер с резкими колебаниями, поскольку ситуация между Россией и Украиной продолжается, а отдельные страны рассматривают возможность запрета поставок из России.

По мнению отраслевых экспертов, прогнозы добычи нефти в США пересматриваются в сторону повышения, несмотря на ограничения в сфере труда и цепочки поставок, поскольку более высокие цены стимулируют бурение и заканчивание скважин.

Число нефтяных вышек в США на этой неделе выросло на две (до 548), что является самым высоким показателем с апреля 2020 года, говорится в отчете энергетической сервисной компании Baker Hughes.

«Запасы нефти в США выросли более чем на 9 млн баррелей на прошлой неделе, частично благодаря высвобождению стратегических запасов. В то время аналитики ожидали увеличения добычи всего на 863 000 баррелей», - сообщили в Управлении энергетической информации США.

Тем не менее, что касается спроса, китайские нефтеперерабатывающие заводы намерены сократить добычу сырой нефти в этом месяце примерно на 6%, что в последний раз наблюдалось в первые дни пандемии COVID-19 два года назад. Сокращение делается для того, чтобы ослабить растущие запасы топлива во время недавних карантинов в Китае.