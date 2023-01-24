Повышение цены стоит ожидать - Серик Жумангарин о стоимости лука

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил, что казахстанцам нужно ожидать повышения цен на лук, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы исходим из того, что нам надо обеспечить наличие качественного лука, чтобы он не поднялся до той цены, которая была бы спекулятивной. Я думаю, что если сейчас решение Межведомственной комиссии будет выполняться, то нам удастся это сделать, пока действуют спекулятивные настроения», - заявил Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

«На прошлой неделе ко мне приезжали представители торговых сетей. Они с большим трудом контрактуются на сегодняшний момент по луку. Потому что аграрии не хотят его продавать - они хотят его продавать по более высокой цене. Вы понимаете к чему это приведет. Если продавать по более высокой цене, то либо цена на внутреннем рынке будет расти, либо нам надо открывать экспорт. Мы сейчас не можем этого сделать. Иначе мы останемся с дефицитом, как в прошлом году это было с морковью, или когда у нас на картошку цена поднималась до 700 тенге. Мы не можем сейчас себе этого позволить», - пояснил министр торговли.

Серик Жумангарин заверил, что в Казахстане достаточно «борщ-набора»: картофеля, моркови, капусты, лука для того, чтобы пройти период высокой инфляции вплоть до апреля.

Он также ответил на вопрос, подорожает ли лук в Казахстане.

«Определенное повышение, наверное, стоит ожидать. Прогнозы я давать не могу, вопрос этот достаточно субъективный. На этой неделе мы будем определяться с тем, как контрактуются сейчас торговые сети. От этого будет зависеть цена», - считает Серик Жумангарин.

Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях приняла решение о запрете экспорта лука сроком на 3 месяца для того, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из Казахстана и стабилизировать цены на него.

Ранее Серик Жумангарин объяснил причины ввода запрета на экспорт лука из Казахстана.



