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    Повышение цен: сколько объектов торговли нарушили правила

    27 Июня 2021, 11:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин рассказал о предпринимаемых мерах по сдерживанию цен на социально-значимые продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агентством, несмотря на ряд объективных экономических факторов повышения цен, принят комплекс мер антимонопольного реагирования. С начала 2021 года в адрес субъектов рынка направлено 50 уведомлений о наличии признаков нарушения, из них 19 – по яйцам, 11 – по подсолнечному маслу, 11 – по сахару, 4 – по гречке, 2 – по молочной продукции, 2 – по мясу птицы, 1 – по рожкам», - написал Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос.

    Также с 77 сельхозтоваропроизводителями заключены антимонопольные комплаенсы, направленные на обеспечение прозрачного ценообразования.

    «Во исполнение вынесенных 50 уведомлений, 49 производителей и оптовых поставщиков куриных яиц, сахара и крупы гречневой заявили о снижении цен от 5 до 10%. В результате, если еженедельный рост цен на продовольственные товары с начала 2021 года ранее составлял 0,5%, то, начиная с марта т.г., после направления субъектам рынка уведомлений, динамика роста цен снизилась до 0-0,2 %. И такого результата удалось достичь во многом именно благодаря применению инструментов «мягкого права». К ним относятся уведомления, направленные субъектам рынка, которые доказали свою эффективность в кратчайшие сроки – цены снизились за 1-2 недели», - заключил С. Жумангарин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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