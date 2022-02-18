Повышение цен на лекарства прокомментировали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев рассказал об установленных ведомством предельных ценах на лекарства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для недопущения роста цен Минздравом определены предельные цены. Этот вопрос регламентируется приказом министерства. Предельные цены определены по 770 наименований лекарственных средств. Если исходить из анализа, в 90 % случаях цены не повысились. По 10 % цены повысились, но мы исходили из анализа международного рынка, было повышение цен», - сказал Жандос Буркитбаев на брифинге в СЦК.

Он объяснил такое решение Минздрава.

«Чтобы в дальнейшем не потерять их, мы должны были согласиться на такое повышение. Это получается где-то 300 наименований. На 90% лекарственных средств повышения не было. По ним идет даже на 14 % понижение цен. Сегодня по регулированию цен на лекарства работа такая», - заключил вице-министр.