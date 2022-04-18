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    Повышение цен на бензин и газ ведет к забастовке в Индии

    18 Апреля 2022, 07:29

    ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Повышение цен на бензин и сжиженный газ вынуждает водителей транспорта столицы Индии – Дели - объявить забастовку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на hindustantimes.com.

    Как сообщает агентство, пассажиры пригородных поездов в Дели, вероятно, столкнутся с проблемами, поскольку несколько профсоюзов водителей автомобилей, такси и микроавтобусов решили объявить забастовку в понедельник, требуя повышения тарифов на проезд и снижения цен на сжиженный природный газ.

    Профсоюзы отказались прекратить забастовку, несмотря на заявление правительства Дели о создании комиссии для рассмотрения вопроса о пересмотре тарифов в установленные сроки.

    В то время, как большинство автопрофсоюзов заявили, что проведут однодневную забастовку, Ассоциация водителей Sarvodaya в Дели заявила, что с понедельника объявит бессрочную забастовку.

    «Мы решили объявить бессрочную забастовку с понедельника, поскольку правительство не предприняло никаких действий, чтобы помочь нам путем снижения цен на топливо и пересмотра тарифов», - сказал президент Ассоциации водителей Sarvodaya в Дели Камалджита Гилла.

    Генеральный секретарь Делийской ассоциации авторикш Санг Раджендра Сони заявил, что «беспрецедентное» повышение тарифов на сжиженный природный газ негативно сказалось на водителях автомобилей и такси.

    «Мы знаем, что правительство Дели формирует какой-то комитет, но нам нужны решения наших проблем, которых пока не видно. Мы требуем, чтобы правительство предоставило субсидию в размере 35 йен за килограмм на цены на сжиженный природный газ. Наши автомобили и такси каждый день несут убытки, поскольку цены на сжиженный природный газ стремительно растут. Это символический протест против повышения цен», - сказал Сони.

    Отметим, сотни водителей автомобилей, такси и таксистов недавно устроили акцию протеста у Делийского секретариата, требуя субсидирования цен на сжиженный природный газ.

    В Дели сегодня насчитывается более 90 000 автомобилей и более 80 000 зарегистрированных такси, дополняющих систему общественного транспорта.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Цены и тарифы Индия
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