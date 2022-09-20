Повышение базовой пенсии коснется 100 тысяч пенсионеров СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента труда и социальной защиты по Северо-Казахстанской области Мереке Мухамедьяров на брифинге сообщил, что ежегодный рост среднего размера базовой пенсии коснется около 100 тыс. пенсионеров региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мереке Мухамедьяров проинформировал, что с 2023 по 2027 гг. предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54% до 70%, максимальной базовой пенсии – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума. За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51%.

«С 1 сентября в пилотном режиме начато внедрение Цифровой карты семьи. Это новый инструмент проактивного формата оказания государством услуг. Государство через информационную систему будет само предлагать гражданину получить тот или иной вид господдержки без необходимости обращения в соответствующие органы. В Цифровой карте уже содержатся данные по 16 тыс. жителям нашей области», - сказал Мереке Мухамедьяров.

Он отметил, что проект реализуется поэтапно. В этом году есть возможность получения услуг в новом формате по девяти видам пособий и социальных выплат, с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

«Глава государства поручил усилить меры поддержки семей с детьми. Одно из основных – это увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком с одного года до полутора лет. Норма будет распространяться как на работающих, так и на неработающих родителей», - добавил он.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 сентября 2022 года численность пенсионеров в стране составляет 2 млн 253 тыс. человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 сентября 2022 года составил 109 224 тенге.

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.



