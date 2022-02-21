Повышение акцизов не повлияет на стоимость бензина и дизтоплива – Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для недопущения дальнейшего роста цен по истечении срока действия предельных цен, Главой государства дано поручение выработать комплекс предложений для реформирования сферы производства и распределения ГСМ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства Национальной экономики РК.

11 января 2022 года на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан в своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил, что в условиях благоприятной конъюнктуры рынка производители бензина и различные посредники получают дополнительную прибыль. Также была отмечена необходимость изъятия части этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов. При этом, было поручено произвести соответствующие расчеты и не допустить роста цен.

Необходимо отметить, что в 2021 году значительно выросли цены на бензин и дизельное топливо: бензин более чем на 30 тенге, дизельное топливо более чем на 60 тенге. При этом, акцизы не изменились.

Во исполнение вышеуказанного поручения было предложено:

- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию бензина с 24 435 тенге до 38 134 тенге за 1 тонну (в настоящее время акциз в каждом литре бензина составляет 17,8 тенге, предлагается увеличить ставки акцизов на 10 тенге за литр, то есть 17,8+10=27,8);

- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию дизельного топлива с 9 300 тенге до 35 726 тенге за 1 тонну (в каждом литре дизельного топлива составляет 7,2 тенге, предлагается увеличить ставки акцизов на 20 тенге за литр, то есть 7,2+20=27,2).

При этом, повышение акцизов не приведет к росту цен на ГСМ, так как в соответствии с приказом и.о. министра энергетики Республики Казахстан от 6 января 2022 года № 2 «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен» установлены предельные цены на розничную реализацию ГСМ на 180 дней.

Кроме того, для недопущения дальнейшего роста цен по истечении срока действия предельных цен, Главой государства дано поручение выработать комплекс предложений для реформирования сферы производства и распределения ГСМ.

Таким образом, увеличение акцизов на фоне действующих предельных цен, а также принимаемого комплекса мер не приведет к росту цен на ГСМ.

Напомним, 11 января, выступая в Парламенте, Президент РК предложил пополнять госбюджет путем акцизов на бензин. По словам Главы государства, дополнительные источники доходов бюджета необходимы для обеспечения макроэкономической стабильности страны.