Повышать профессиональные качества школьных психологов будут в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра просвещения РК Гани Бейсембаев ответил на вопросы журналистов касательно возможности проведения проверок учеников на предмет состояния психического здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В школах сейчас работают психологические службы, куда входят завуч по воспитательной работе, психолог, социальный педагог. Эта работа ведется уже не первый год, она планово осуществляется. Это (случай в Петропавловске, прим. ред) не дает повода для проведения проверок психического здоровья всех учеников, потому что это не сама цель», - сказал Гани Бейсембаев в кулуарах Правительства.

Он сообщил о запланированных в данном направлении мерах.

«Сейчас дано задание нашим НИИ, которые разрабатывают методические пособия, чтобы нашим психологическим службам более предметно и качественно организовать работу. Кроме того, мы видим необходимость обучения наших школьных психологов на предмет совершенствования их профессионализма в этом направлении», - отметил и.о. министра.

«Все службы будут обеспечены необходимыми методическими пособиями, кроме того, профессиональные качества работников психологической службы будут повышаться. Изучаются проблемные вопросы разных регионов. Есть психологи без профессионального опыта работы, поэтому есть потребность в повышении их профессионального опыта», - добавил Г. Бейсембаев.



