Повышается безопасность дорог к курортным объектам Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество желающих отдохнуть в красивых живописных местах во время зимних праздников возрастает. Зачастую казахстанцы ездят в такие курортные места, как Зеренда, Саумалколь, Боровое. Добираться к зонам отдыха они предпочитают, безусловно, на собственном автомобиле. И здесь очень важно, чтобы дороги, ведущие в туристические места, были комфортными. Именно о них пойдет речь в нашем материале.

Саумалколь – это село в Северо-Казахстанской области. Среди туристов в последнее время оно набирает большую популярность. И этому есть объяснение: живописная природа, чистый воздух не оставят равнодушными тех, кто хочет уединиться на природе, вдали от городской суеты. Дороги до села находятся на содержании №10 Дорожно-эксплуатационного пунтка. Ежедневно проводятся работы по очистке проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега, а также по подсыпке противогололедного материала для безопасного и бесперебойного движения.

Есть люди, которые выбирают для отдыха рыбалку. Они, в основном, направляются в Зеренду. Проехав 240 километров по автобану «Астана-Щучинск» и еще немного по крепкой дороге с отличными видами на поля и озера, туристы попадают в туристический рай.

Трассу Кокшетау-Атбасар обслуживает №73 Дорожно-эксплуатационный участок. Ведутся работы по очистке дорог от снега, нарезке траншей на снегозаносимых участках, а также по удалению снежного наката с проезжей части.

А наплыв туристов в Боровое, даже в зимнее время, огромный. Автомобильную дорогу «Щучинск - Боровое», протяжённостью 66 км, содержит №5 Дорожно-эксплуатационный пункт. Как известно, данный участок имеет резкие подъемы, спуски и крутые повороты. Именно поэтому для обеспечения безопасности пользователей каждый год внедряются инновационные методы.

В этом году осуществлен пилотный проект: проекционный пешеходный переход, проекционный дорожный знак. Также установлены катафоты «кошачий глаз» для безопасного движения автотранспорта. В этом месяце были установлены дорожные знаки, которые работают от солнечной батареи. Водители могут видеть их издалека, они устанавливаются на опасных участках и на пешеходных переходах, чтобы водитель был бдителен.

Хорошие дороги, ведущие к курортным объектам – залог успеха и развития отечественного туризма. Развитые курортные зоны Казахстана привлекательны и для иностранных гостей. А в праздничные и выходные дни, когда интенсивность дорог растет, дорожники переводятся на усиленный режим работы.



