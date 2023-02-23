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    Повторные толчки зафиксировали казахстанские сейсмологи в Таджикистане

    23 Февраля 2023, 08:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 23 февраля в 636 км на юго-запад от г. Алматы, на территории Таджикистана, зарегистрировано второе землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

    «Землетрясение зафиксировано в 7 часов 35 минут 54 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 11,8. Магнитуда 5,6. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Ранее сообщалось о землетрясении в Таджикистане магнитудой 7,0, при этом в Алматы и Шымкенте ощутили толчки в 2-3 балла.

    Напомним, с 15 по 21 февраля в Таджикистане сошло более 200 снежных лавин, 7 оползней и 6 камнепадов. В результате стихийных бедствий погибли как минимум 19 человек. Наибольшее число жертв пришлось на административный центр Горно-Бадахшанской автономной области – город Хорог, где под снежной лавиной, разрушившей дома, погибли сразу 14 человек.

    Фото: ekonomigundemi.com.tr

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Происшествия Таджикистан Землетрясение
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