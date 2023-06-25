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    Повторные парламентские выборы проходят в Греции

    25 Июня 2023, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Греции утром в воскресенье, 25 июня, начались повторные парламентские выборы. Явным фаворитом является консервативная правящая партия «Новая демократия» премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса. Оппозиционной левой партии СИРИЗА бывшего премьера Алексиса Ципраса прочат второе место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Согласно последним опросам, партию Мицотакиса готовы поддержать более 40 процентов избирателей, а СИРИЗУ - около 20 процентов. В парламенте Греции 300 мест.

    По итогам предыдущего голосования, которое состоялось 21 мая, победу одержала «Новая демократия». Однако правоцентристам не удалось сформировать однопартийное правительство, и это привело к новому раунду выборов.

    Хорошие шансы у правящей партии

    Второй раунд выборов в Греции проводится по усиленно-пропорциональной системе, предусматривающей автоматический бонус в виде не менее чем 20 мандатов для победившей партии, потому если «Новой демократии» удастся набрать около 40 процентов, то она сможет и впредь править в парламенте в одиночку, располагая необходимым большинством мест.

    Всего в выборах участвуют кандидаты от 32 партий.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Греция Мировые новости
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