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    Повторную реставрацию Дома невесты проведут в Петропавловске

    2 Июня 2022, 15:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске уникальному памятнику архитектуры республиканского значения «Дом купца Янгуразова», известному в народе как Дом невесты, требуется повторная реставрация. Объявление о проведении конкурса на разработку соответствующей научно-проектной документации разместили на сайте государственных закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В технической спецификации заказчик - Центр по охране и использованию историко-культурного наследия – указал, что основным требованием к потенциальному поставщику является наличие государственной лицензии Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на проведение научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры.

    «Здание деревянное, оштукатуренное с известковой побелкой. Главный фасад здания симметричен, богато оформлен сложной лепниной, декор в виде тяг и наличников сложного профиля и форм, гипсовая лепнина с растительным и орнаментным рисунком, с имитацией балюстрады и балконов, здание имеет большие округлые окна. Цокольный этаж из кирпича, перекрытия деревянные, кровля вальмовая, металлическое покрытие устроено по деревянным стропильным конструкциям. В интерьерах сохранился гипсовый лепной декор. Имеются две печи, облицованные изразцом. Сохранились дубовые двери с прорезным декором», - так описан Дом невесты в технической спецификации.

    На разработку научно-проектной документации выделили 2,2 млн тенге. Сколько потребуется на саму реставрацию – пока неизвестно. В 2013-2016 года на капитальный ремонт кровли, установку новой входной группы, реставрацию фасада и внутренних помещений потратили 60 млн тенге. Однако уже через некоторое время подрядчик по гарантии исправлял недочеты. В марте прошлого года стало известно, что Дому невесты снова требуется срочная реставрация. Здание, которое с 1998-го года находилось на балансе Духовного управления мусульман, выкупило государство. У памятника появился шанс на вторую жизнь. После реставрации в нем разместится Центр по охране и использованию историко-культурного наследия.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область История Казахстана
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