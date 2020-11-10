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Повторного заражения коронавирусом не зафиксировано в Алматы - Жандарек Бекшин

10 Ноября 2020 17:27
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Повторного заражения коронавирусом не зафиксировано в Алматы - Жандарек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Повторных случаев коронавирусной инфекции в Алматы не зарегистрировано. Об этом в ходе онлайн брифинга рассказал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам главного санитарного врача города, в Алматы на сегодня повторных случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Только был один случай, когда в организме пациента вирус сохранялся длительное время.

«Больная обратилась еще в июле месяце с коронавирусной инфекцией. И когда сдавала анализы, результаты были положительные. Далее результаты анализов были положительные и в начале августа. Она была выписана на домашний карантин с положительным результатом на ПЦР, но бессимптомно. При сдаче анализа уже в конце октября у нее вновь результаты ПЦР были положительные. Но клинических симптомов не наблюдались. Поэтому данный случай расценивается как длительное вирусоносительство»,- рассказал Жандарбек Бекшин.

Ранее сообщалось, что опубликовано новое Постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы». Согласно постановлению стали известны новые правила в работе школ со второй четверти.

Также в тестовом режиме разрешена работа Медеу и Шымбулака. В Постановлении также утвержден режим работы театров.


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#Алматы   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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