Повторное использование воды поручил поддержать аким Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в рамках двухдневного рабочего визита в Каракиянский район ознакомился с социально-экономическим развитием ряда сел и провел встречи с населением, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В первый день рабочей поездки Нурлан Ногаев посетил социальные объекты в селах Мунайшы и Жетыбай. В селе Мунайшы проживает более 6000 человек. В селе имеется одна врачебная амбулатория, дом культуры, две средние школы и три детских сада.

Глава региона ознакомился с работой канализационного очистного сооружения ТОО «Реалос» объемом 350 кубометров воды в сутки в селе Мунайшы.

К сооружению, введенному в эксплуатацию в 2015 году, подключена централизованная канализационная система села и производственные учреждения. На сегодня сооружение очищает 200 кубометров воды в сутки. Эта вода расходуется на полив 1000 плодовых деревьев, посаженных рядом с учреждением.

Глава региона отметил, что с помощью подобных проектов в области необходимо решать проблему озеленения. Нурлан Ногаев поручил оказывать поддержку предпринимателям, желающим реализовывать подобные проекты.

Аким области также посетил производственный пункт очистки воды, расположенный в селе Жетыбай. Объект был построен в 1997 году на средства АО «Мангистаумунайгаз». На основании постановления акимата Мангистауской области №174 от 17.06.2015 года предприятие передано на баланс ГКП «Турмыс-Сервис».

Объект обеспечивает питьевой и технической водой население сел Жетыбай, Мунайшы и производственные учреждения. Очистка воды производится по старой технологии. Штатная численность 13 человек. За сутки из магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» принимается 3500 кубометров воды. Очищается 2800 м3 воды, а оставшиеся 600-700 м3 технической воды распределяются по учреждениям.

По итогам осмотра, Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений, касающихся водообеспечения населения, отметив, что данный вопрос является наиболее важным из всех имеющихся проблем в области.

В районе проводится капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Курык-Жетыбай». Вдоль трассы общей протяженностью 64 км будут установлены 4 объекта отдыха, 8 автобусных остановок, 180 уличных фонарей и 17 искусственных сооружений. Строительство дороги началось в 2021 году. Построено 30 км объездной дороги и 22 км основной дороги. На строительной площадке работают 40 единиц спецтехники и более 80 человек.

Согласно плану, строительство дороги планируется завершить в 2023 году. Глава региона поручил ответственным лицам уделить особое внимание качеству строительства дорог.

Кроме того, Нурлан Ногаев ознакомился с работой зала бокса «Айбас» в селе Мунайшы. Социальный объект общей площадью 500 кв. м имеет 1 зал бокса и 1 тренажерный зал. На спортивном объекте, построенном за счет средств индивидуального предпринимателя, сегодня тренируются 80 детей.

«В прошлом году в районе за счет личных средств жителя села Куланды был построен и введен в эксплуатацию небольшой спортивный комплекс. В результате было создано 7 рабочих мест, где около 100 подростков получили возможность заниматься в нескольких секциях: бокс, казакша күрес и армрестлинг. В этом году за счет индивидуальных предпринимателей также планируется построить мини-спортивный зал на станции Ералы», - рассказал аким Каракиянского района Кыдырберды Беков.

Всего в Каракиянском районе имеется 34 спортивных зала, 39 спортивных площадок, 7 воркаут-площадок для молодежи, 1 детско-юношеская спортивная школа и стадион на 500 мест. На спортивных объектах тренируется более 16 тысяч жителей района, то есть 43,5% населения регулярно занимаются физической культурой и спортом.

В ходе рабочей поездки Нурлан Ногаев провел встречу с жителями села Мунайшы. На совещании аким села Болат Бекмурзаев выступил с докладом о проделанной работе за прошлый год и о планах на 2022 год.

Нурлан Ногаев, в свою очередь, ответил на вопросы жителей села и выслушал их предложения. Большая часть вопросов касалась занятости, питьевой воды, электроснабжения, озеленения, дорожного строительства и жилья аварийного состояния.

Глава региона отметил, что поднятые вопросы будут последовательно решаться в зависимости от приоритетов.

«В своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по повышению качества жизни населения. Наша задача-совместно и системно решать все имеющиеся вопросы. В этой работе мы будем использовать два главных принципа - прозрачность и справедливость. К слову, молодежь, первым делом, на работу принимают через молодежную практику. Для этого функционируют программы «Менің бірінші мамандығым» и «Жұмыс жасаймын». Акимам сел и районов необходимо своевременно информировать население о государственных программах», - сказал Нурлан Ногаев.

Далее глава региона встретился с жителями села Жетыбай. С докладом о проделанной работе в прошлом году выступил аким села Куаныш Асанов. На встрече с акимом области жители подняли вопросы занятости, социальной помощи, здравоохранения и цен на продукты питания. Глава региона ответил на интересующие вопросы жителей и призвал к совместной работе по решению проблем.

Сегодня в селе Жетыбай проживает 12500 человек. Из них 3400 дети школьного возраста. В селе функционируют три средние школы и три детских сада на 624 места каждая. В поселке имеется поликлиника на 150 человек и больница на 75 коек. Кроме того, в населенном пункте обслуживают 5000 жителей два частных медицинских центра: «Ақ ниет», «Али - Мед». В прошлом году по программе «Бастау-Бизнес» прошли обучение и получили сертификаты 30 человек. Для открытия собственного дела 12 сельчанам был предоставлен безвозмездный грант в размере 583 400 тенге.

Также Нурлан Ногаев провел прием граждан в селах Мунайшы и Жетыбай.

Напомним, Нурлан Ногаев поручил усилить обратную связь между населением и госорганами