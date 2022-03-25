Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Повторное использование воды поручил поддержать аким Мангистауской области

    25 Марта 2022, 16:39

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в рамках двухдневного рабочего визита в Каракиянский район ознакомился с социально-экономическим развитием ряда сел и провел встречи с населением, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В первый день рабочей поездки Нурлан Ногаев посетил социальные объекты в селах Мунайшы и Жетыбай. В селе Мунайшы проживает более 6000 человек. В селе имеется одна врачебная амбулатория, дом культуры, две средние школы и три детских сада.

    Глава региона ознакомился с работой канализационного очистного сооружения ТОО «Реалос» объемом 350 кубометров воды в сутки в селе Мунайшы.

    К сооружению, введенному в эксплуатацию в 2015 году, подключена централизованная канализационная система села и производственные учреждения. На сегодня сооружение очищает 200 кубометров воды в сутки. Эта вода расходуется на полив 1000 плодовых деревьев, посаженных рядом с учреждением.

    Глава региона отметил, что с помощью подобных проектов в области необходимо решать проблему озеленения. Нурлан Ногаев поручил оказывать поддержку предпринимателям, желающим реализовывать подобные проекты.

    Аким области также посетил производственный пункт очистки воды, расположенный в селе Жетыбай. Объект был построен в 1997 году на средства АО «Мангистаумунайгаз». На основании постановления акимата Мангистауской области №174 от 17.06.2015 года предприятие передано на баланс ГКП «Турмыс-Сервис».

    Объект обеспечивает питьевой и технической водой население сел Жетыбай, Мунайшы и производственные учреждения. Очистка воды производится по старой технологии. Штатная численность 13 человек. За сутки из магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» принимается 3500 кубометров воды. Очищается 2800 м3 воды, а оставшиеся 600-700 м3 технической воды распределяются по учреждениям.

    По итогам осмотра, Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений, касающихся водообеспечения населения, отметив, что данный вопрос является наиболее важным из всех имеющихся проблем в области.

    В районе проводится капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Курык-Жетыбай». Вдоль трассы общей протяженностью 64 км будут установлены 4 объекта отдыха, 8 автобусных остановок, 180 уличных фонарей и 17 искусственных сооружений. Строительство дороги началось в 2021 году. Построено 30 км объездной дороги и 22 км основной дороги. На строительной площадке работают 40 единиц спецтехники и более 80 человек.

    Согласно плану, строительство дороги планируется завершить в 2023 году. Глава региона поручил ответственным лицам уделить особое внимание качеству строительства дорог.

    Кроме того, Нурлан Ногаев ознакомился с работой зала бокса «Айбас» в селе Мунайшы. Социальный объект общей площадью 500 кв. м имеет 1 зал бокса и 1 тренажерный зал. На спортивном объекте, построенном за счет средств индивидуального предпринимателя, сегодня тренируются 80 детей.

    «В прошлом году в районе за счет личных средств жителя села Куланды был построен и введен в эксплуатацию небольшой спортивный комплекс. В результате было создано 7 рабочих мест, где около 100 подростков получили возможность заниматься в нескольких секциях: бокс, казакша күрес и армрестлинг. В этом году за счет индивидуальных предпринимателей также планируется построить мини-спортивный зал на станции Ералы», - рассказал аким Каракиянского района Кыдырберды Беков.

    Всего в Каракиянском районе имеется 34 спортивных зала, 39 спортивных площадок, 7 воркаут-площадок для молодежи, 1 детско-юношеская спортивная школа и стадион на 500 мест. На спортивных объектах тренируется более 16 тысяч жителей района, то есть 43,5% населения регулярно занимаются физической культурой и спортом.

    В ходе рабочей поездки Нурлан Ногаев провел встречу с жителями села Мунайшы. На совещании аким села Болат Бекмурзаев выступил с докладом о проделанной работе за прошлый год и о планах на 2022 год.

    Нурлан Ногаев, в свою очередь, ответил на вопросы жителей села и выслушал их предложения. Большая часть вопросов касалась занятости, питьевой воды, электроснабжения, озеленения, дорожного строительства и жилья аварийного состояния.

    Глава региона отметил, что поднятые вопросы будут последовательно решаться в зависимости от приоритетов.

    «В своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по повышению качества жизни населения. Наша задача-совместно и системно решать все имеющиеся вопросы. В этой работе мы будем использовать два главных принципа - прозрачность и справедливость. К слову, молодежь, первым делом, на работу принимают через молодежную практику. Для этого функционируют программы «Менің бірінші мамандығым» и «Жұмыс жасаймын». Акимам сел и районов необходимо своевременно информировать население о государственных программах», - сказал Нурлан Ногаев.

    Далее глава региона встретился с жителями села Жетыбай. С докладом о проделанной работе в прошлом году выступил аким села Куаныш Асанов. На встрече с акимом области жители подняли вопросы занятости, социальной помощи, здравоохранения и цен на продукты питания. Глава региона ответил на интересующие вопросы жителей и призвал к совместной работе по решению проблем.

    Сегодня в селе Жетыбай проживает 12500 человек. Из них 3400 дети школьного возраста. В селе функционируют три средние школы и три детских сада на 624 места каждая. В поселке имеется поликлиника на 150 человек и больница на 75 коек. Кроме того, в населенном пункте обслуживают 5000 жителей два частных медицинских центра: «Ақ ниет», «Али - Мед». В прошлом году по программе «Бастау-Бизнес» прошли обучение и получили сертификаты 30 человек. Для открытия собственного дела 12 сельчанам был предоставлен безвозмездный грант в размере 583 400 тенге.

    Также Нурлан Ногаев провел прием граждан в селах Мунайшы и Жетыбай.

    Напомним, Нурлан Ногаев поручил усилить обратную связь между населением и госорганами

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Экология Акимат Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Суд частично удовлетворил иск оператора Кашагана против Минэкологии
    Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Как изменение климата влияет на экономику стран Центральной Азии
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски