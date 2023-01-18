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    Повторить проверку уголовных дел по интернет-мошенничествам просят депутаты Генпрокуратуру

    18 Января 2023, 11:33

    АСТАНА. КАЗИНФФОРМ – Депутат Мажилиса Юрий Ли призвал Генеральную прокуратуру и Агентство по противодействию коррупцию уголовные дела, связанные с интернет-мошенничеством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приведем данные МВД РК по интернет-мошенничеству. Так, с января 2018 года по август 2022 года было зарегистрировано 61 190 дел по интернет-мошенничествам, из них 707 дел или 12,6% расследованы и направлены в суд; по 47 003 делам или 77%, даже не установлены личности мошенников. При грубом подсчете из 10 уголовных дел по интернет-хищениям в 8-ми преступники не найдены», - сказал Юрий Ли, озвучивая свой депзапрос на пленарном заседании Мажилиса.

    По его словам, за 11 месяцев 2022 года было зарегистрировано 17 500 интернет-мошенничеств, от которых ущерб гражданам составил 15 млрд тенге, хотя на август 2022 года ущерб составлял 7 млрд тенге, то есть за четыре месяца ущерб вырос больше чем в два раза.

    «Считаем необходимым Генеральной прокуратуре провести повторную прокурорскую проверку по всем уголовным делам, связанным с интернет-мошенничеством и интернет-кражами (п. 4) части 2 статьи 188 «Кража» и п. 4) части 2 статьи 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Республики Казахстан), производство по которым приостановлено, с вынесением соответствующих актов прокурорского реагирования в случаях, когда следственные органы не предприняли должных и достаточных мер для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности», - отметил депутат.

    «Антикоррупционному ведомству проверить на наличие коррупционных рисков и обстоятельств, способствующих коррупции в сфере правоприменительной практики при расследовании уголовных дел по интернет-мошенничествам и интернет-кражам (п. 4) части 2 статьи 188 «Кража» и п. 4) части 2 статьи 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Республики Казахстан), включая вопрос по каким юридическим и фактическим основаниям органы прокуратуры требуют от следователей изменения статуса «дропперов» с подозреваемых на свидетелей, особенно тех, по счетам или через руки которых проходят регулярные миллионные транзакции похищенных денег, по каким причинам органы полиции не осуществляют должный розыск мошенников?» - добавил Ю. Ли.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Интернет Генпрокуратура Мошенничество
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