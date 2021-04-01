Повторения сильных паводков прошлых лет опасаются в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области отмечают идентичные с 2017 годом гидрометеорологические данные, что может сказаться на повторении сложной паводковой ситуации того года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как считают в ДЧС, в этом году настораживают и выше нормы высота снега, и превышающие норму запасы воды в снежном покрове.

«Текущие гидрометеорологические данные идентичны в сравнении с 2017 годом , что может привести к повторению паводковой ситуации прошлых лет, - сообщил на брифинге начальник ДЧС области Биржан Каримов. — Особую тревогу вызывает промерзание грунта, которое по отношению к 2016-2017 годам выше на всей территории области и составляет 90-150 мм. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, имеется вероятность повторения сценария весеннего половодья 2016-2017 годов».

Наиболее вероятное осложнение паводка прогнозируется в Карасуском, Карабалыкском, Мендыкаринском, Узункольском, Сарыкольском, Аулиекольском, Житикаринском районах, в районе Б. Майлина и в Костанае. В зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находится 95 населенных пунктов.

«В указанных населенных пунктах проведена перепись населения, опись домашних животных, подготовлены места размещения населения и определены места отгона животных. Для недопущения разрушения дорожной инфраструктуры в результате переливов проводится работа по очистке водопропускных сооружений от снега и мусора»,- добавил Б. Каримов.

Вместе с тем, всеми регионами области сформирован резерв финансовых средств на общую сумму 814 млн тенге . На паводковый период также заготовлен необходимый запас инертных материалов, более 167 тонны ГСМ, свыше 14 тонн продовольствия, 9,1 тысяча инертного материала и 60 954 единиц мешкотары .

«Работа областного противопаводкового штаба будет организована 6 апреля. Соответствующие штабы будут организованы в городах и районах области. В целом Костанайская область готовка к прохождению паводка», - заключил начальник ДЧС.