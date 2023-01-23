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    Повтор паводков и засухи оценили в Минэкологии

    23 Января 2023, 15:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Резкого таяния снега, а также засухи из-за неснежной зимы в этому году в Казахстане не ожидается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил исполняющий обязанности председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов, паводки в Западно-Казахстанской области в апреле прошлого года произошли из-за резкого потепления и таяния снега. А подтопление населенных пунктов было связано в несвоевременной очисткой снега.

    «В этом регионе нет крупных гидротехнических сооружений. Вопрос снятия угрозы паводков населенных пунктов входит в компетенцию местного исполнительного органа, и они должны своевременно от снега очистить территорию. Из-за резкого таяния, конечно, могут быть подтопления, но нужно вовремя убирать снег», - сказал он на пресс-конференции.

    По данным заместителя гендиректора гидрометеорологической службы «Казгидромет» Серика Саирова, в этом году до конца зимы ожидается минусовая температура, поэтому не ожидается резкое таяния всех снегозапасов. Однако возможны изменения, так как осадки могут выпадать еще до апреля.

    В апреле 2022 года в связи с резким потеплением и обильным таянием снега паводковая вода зашла в населенные пункты нескольких сел региона. Были подтоплены жилые дома, часть из них оказалась непригодной для проживания.

    Два года назад режим ЧП был объявлен в Аральском районе Кызылординской области из-за засухи, которая привела к падежу 559 голов скота.

    «Давайте посмотрим на прогнозные данные нашей соседней страны – «Узгидромет». Они нам дают данные по влагозапасам на своей территории, потому что водные ресурсы у нас формируются наверху в бассейне Сырдарьи. У них на данный момент выпавшие осадки по всем бассейнам, которые впадают в Сырдарью, около нормы. Это означает, что у них ситуация в этом году складывается нормально, осадки у них тоже выпали хорошие. Зима еще не закончилась – это период водонакопления. Мы ожидаем, что год будет водоносным», - поделился Серик Саиров.

    Ранее сообщалось, что почти все регионы Казахстана находятся в риске высокого половодья.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Паводок Минэкологии
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