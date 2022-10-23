Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Повреждены более 3,7 тысячи зданий в результате взрыва на военном складе в Узбекистане

    23 Октября 2022, 19:33

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Более 3,7 тыс. жилых и нежилых помещений получили различные повреждения в результате взрыва на военном складе, который произошел 22 октября в Сырдарьинской области Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

    По данным ведомства, в целях выявления и устранения причиненного ущерба создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители соответствующих министерств и местных властей.

    «Кварталы, расположенные рядом с воинской частью, были полностью проверены. Установлено, что в 3 тыс. 742 жилых и нежилых помещениях имелись частичные повреждения кровли, перекрытий, окон и дверей», - сообщает администрация региона.

    Отмечается, что к настоящему времени в получивших повреждения зданиях установлено 2 тыс. квадратных метров окон, восстановительные работы продолжаются.

    Ранее сообщалось, что 22 октября в 04:55 на военном складе в населенном пункте Малик Сырдарьинской области Узбекистана произошел одиночный взрыв. В результате взрыва пострадали 16 человек.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Учеников одной школы в Алматы эвакуировали после сообщения о бомбе
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Пожар в хостеле в Новой Зеландии: есть жертвы, десятки пропали без вести
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров