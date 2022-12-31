Повреждение на водопроводе в Экибастузе устранили - акимат

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В 00:51 часов 31 декабря 2022 года работы по устранению повреждения на техническом водопроводе d500 мм, предназначенного для ТЭЦ города Экибастуза, завершены. Об этом сообщила пресс-служба акимата Павлодарской области, передает МИА «Казинформ».
По данным пресс-службы, в настоящее время ведется запуск системы. Специалисты коммунальных служб продолжат работы на месте до полного заполнения системы, которое потребует некоторого времени. Все процессы находятся на контроле специалистов.
«30 декабря, в 16.00, на территории водоочистных сооружений ГКП «Горводоканал» при проведении ремонтных работ работниками горводоканала (течь из грунта) поврежден технический водопровод диаметром 500 мм (пластиковый, предназначен на подпитку ТЭЦ, 700 тонн в час)». В результате прекращена подача технической воды на ТЭЦ», - сообщали в центре управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Как ранее сообщалось, с рабочей поездкой аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал в Экибастузе. Глава региона проинспектировал ход ремонтных работ тепловых сетей и квартир, пострадавших во время ЧС, провел заседание оперативного штаба.
Во время совещания аким области объявил, что к дисциплинарной ответственности за допущение аварийной ситуации на Экибастузской ТЭЦ, вопрос готовности которой находиться в компетенции областного управления энергетики и ЖКХ, привлечен его руководитель Ержан Салханов.
«Относительно других лиц соответствующие кадровые решения я приму в ближайшее время», - сказал Асаин Байханов.
Уголовное дело по факту аварии в Экибастузе находится в производстве у специальных прокуроров Павлодарской области.
В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.