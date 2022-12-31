Повреждение на водопроводе в Экибастузе устранили - акимат

31 Декабря 2022, 01:29

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В 00:51 часов 31 декабря 2022 года работы по устранению повреждения на техническом водопроводе d500 мм, предназначенного для ТЭЦ города Экибастуза, завершены. Об этом сообщила пресс-служба акимата Павлодарской области, передает МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы, в настоящее время ведется запуск системы. Специалисты коммунальных служб продолжат работы на месте до полного заполнения системы, которое потребует некоторого времени. Все процессы находятся на контроле специалистов.

Ранее сообщалось, что повреждение на водопроводе в Экибастузе планируют устранить до часу ночи.

«30 декабря, в 16.00, на территории водоочистных сооружений ГКП «Горводоканал» при проведении ремонтных работ работниками горводоканала (течь из грунта) поврежден технический водопровод диаметром 500 мм (пластиковый, предназначен на подпитку ТЭЦ, 700 тонн в час)». В результате прекращена подача технической воды на ТЭЦ», - сообщали в центре управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

30 декабря стало известно, что Олег Крук освобожден от должности первого замакима Павлодарской области.

Как ранее сообщалось, с рабочей поездкой аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал в Экибастузе. Глава региона проинспектировал ход ремонтных работ тепловых сетей и квартир, пострадавших во время ЧС, провел заседание оперативного штаба.

Во время совещания аким области объявил, что к дисциплинарной ответственности за допущение аварийной ситуации на Экибастузской ТЭЦ, вопрос готовности которой находиться в компетенции областного управления энергетики и ЖКХ, привлечен его руководитель Ержан Салханов.

«Относительно других лиц соответствующие кадровые решения я приму в ближайшее время», - сказал Асаин Байханов.

Уголовное дело по факту аварии в Экибастузе находится в производстве у специальных прокуроров Павлодарской области.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.