Повреждение на водопроводе в Экибастузе планируют устранить до часу ночи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – ТЭЦ, для которой предназначен поврежденный водопровод, работает в штатном режиме, запас воды на ТЭЦ достаточен для бесперебойной работы. Об этом сообщили в облакимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня при проведении ремонтных работ ГКП «Горводоканал» города Экибастуза был поврежден технический водопровод d500 мм, предназначенный для ТЭЦ. С системой обеспечения города питьевой водой данное повреждение не связано», - сообщили в акимате Павлодарской области журналистам.

По состоянию на 22.11 30 декабря ТЭЦ работает в штатном режиме, запас воды на ТЭЦ достаточен для бесперебойной работы, заверили власти.

На месте аварии работают специалисты ГКП «Горводоканал», планируемое время устранения повреждения - до 01.00 часов 31 декабря.

На месте аварии в городе Экибастузе находятся аким области Асаин Байханов, его первый заместитель Хасар Хабылбеков, аким города Экибастуза Аян Бейсекин, начальник ДЧС Павлодарской области Жасулан Джумашев. Мобилизованы ресурсы службы ЧС, ГКП «Горводоканал», ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

Сегодня в 16.00 на территории водоочистных сооружений ГКП «Горводоканал» при проведении ремонтных работ работниками горводоканала (течь из грунта) был поврежден технический водопровод диаметром 500 мм (пластиковый, предназначен на подпитку ТЭЦ, 700 тонн в час). В результате прекращена подача технической воды на ТЭЦ.





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