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    Повлияет ли пандемия на парламентские выборы – эксперт КИСИ

    21 Октября 2020, 19:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела социологических исследований КИСИ при Президенте РК Мадина Нургалиева поделилась мнением об обращении Главы государства касательно предстоящих парламентских выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ключевая особенность предстоящих парламентских выборов заключается в том, что они будут проходить в срок. Предыдущие выборы, и предшествовавшие им проходили в досрочном режиме. Стоит отметить, что предстоящие выборы станут продолжением политической повестки, заданной Главой государства. С 2019 года в рамках Послания Президента РК реализуется концепция слышащего государства. В этом году в Послании народу Казахстана К.К.Токаев поставил задачи по реформированию государственного управления», - сказала Мадина Нургалиева в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

    По ее мнению, в этом контексте предстоящие парламентские выборы будут выступать логическим продолжением планомерных политических решений.

    «Кроме того, эти выборы будут в определенной степени проходить под влиянием фактора пандемии. Понятно, что нынешняя эпидемиологическая ситуация является сложной для многих государств мира, и для Казахстана в том числе. Важным является тот факт, что предстоящие выборы в Мажилис Парламента будут проходить одновременно с выборами в маслихаты. Поэтому, партии должны будут активно проявлять себя не только на центральных публичных площадках, но и работать на региональном уровне», - отметила спикер.

    «В зависимости от того, насколько эффективно партия поработает в электоральный период, проявит себя и сумеет нарастить свой электорат, будет зависеть результат выборов для каждой партии конкретно. И этот результат будет наглядно виден в виде количества депутатских кресел в Парламенте и количества избранных от партии депутатов маслихата», - добавила М. Нургалиева.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Выборы-2021
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