Повисшую на блоке от кондиционера на пятом этаже женщину спасли полицейские в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Спасение женщины, пытавшейся спрыгнуть с многоэтажки в Атырау, попало на видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

7 сентября около 16:16 оператору 102 сообщили, что 32-летняя жительница одного из домов, расположенного по улице Бергалиева, заперлась в квартире своей матери.

По данному сообщению на место происшествия оперативно прибыли участковые инспекторы полиции и открыли дверь квартиры. В квартире из окна пятого этажа, на блоке от кондиционера, расположенного снаружи, полицейские увидели гражданку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.

В свою очередь, по словам капитана полиции Кобылана Мамитана и Нурсултана Абитова, которые спасли женщину от гибели, каждая секунда была важна, они действовали быстро и своевременно приняли решение.

Фото: polisia.kz