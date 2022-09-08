Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Повисшую на блоке от кондиционера на пятом этаже женщину спасли полицейские в Атырау

    8 Сентября 2022, 10:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Спасение женщины, пытавшейся спрыгнуть с многоэтажки в Атырау, попало на видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    7 сентября около 16:16 оператору 102 сообщили, что 32-летняя жительница одного из домов, расположенного по улице Бергалиева, заперлась в квартире своей матери.

    По данному сообщению на место происшествия оперативно прибыли участковые инспекторы полиции и открыли дверь квартиры. В квартире из окна пятого этажа, на блоке от кондиционера, расположенного снаружи, полицейские увидели гражданку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.

    В свою очередь, по словам капитана полиции Кобылана Мамитана и Нурсултана Абитова, которые спасли женщину от гибели, каждая секунда была важна, они действовали быстро и своевременно приняли решение.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Атырауская область Происшествия Видео Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана